«Милан» согласовал условия личного контракта с вратарем «Аталанты»

«Милан» согласовал условия личного контракта с вратарем «Аталанты» Марко Спортьелло, сообщает Calciomercato.

Контракт 30-летнего голкипера с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2023 года, так что он имеет право вести переговоры с другими клубами. Ожидается, что Спортьелло подпишет предварительный контракт с «Миланом» в феврале, после закрытия зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне голкипер провел 6 матчей в серии А, в которых пропустил 7 матчей, дважды сыграв на ноль.