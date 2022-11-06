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Италия

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«Милан» вырвал победу у «Специи» благодаря голу Жиру на 89-й минуте

Евгений Козинов
Корреспондент
5 ноября. «Милан» — «Специя» — 2:1.
Фото AFP
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«Милан» выиграл у «Специи» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии.Встреча прошла на «Сан-Сиро».

Защитник Тео Эрнандес на 21-й минуте вывел хозяев вперед. После перерыва экс-нападающий «россонери» и сын легенды клуба Паоло Мальдини Даниэль Мальдини сравнял счет.

В самом конце игры форвард Оливье Жиру забил гол и принес миланской команде победу. Во время празднования забитого мяча он получил вторую желтую карточку и был удален.

«Милан» набрал 29 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Специя» идет на 17-й строчке.

Италия. Серия А. 13-й тур
05 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:1
Специя

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1.83
Оливье Жиру
Футбол
ФК Милан
ФК Специя
0
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