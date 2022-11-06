«Милан» вырвал победу у «Специи» благодаря голу Жиру на 89-й минуте

«Милан» выиграл у «Специи» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии.Встреча прошла на «Сан-Сиро».

Защитник Тео Эрнандес на 21-й минуте вывел хозяев вперед. После перерыва экс-нападающий «россонери» и сын легенды клуба Паоло Мальдини Даниэль Мальдини сравнял счет.

В самом конце игры форвард Оливье Жиру забил гол и принес миланской команде победу. Во время празднования забитого мяча он получил вторую желтую карточку и был удален.

«Милан» набрал 29 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Специя» идет на 17-й строчке.