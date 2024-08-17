Гол Мораты помог «Милану» вырвать ничью в матче с «Торино» в чемпионате Италии

«Милан» на своем поле сыграл в результативную ничью с «Торино» в рамках 1-го тура чемпионата Италии — 2:2.

В составе «росоннери» отличились Альваро Мората и Ноа Окафор. У «Торино» гол забил Дуван Сапата. Еще один мяч защитник «Милана» Малик Тиау отправил в собственные ворота.

В следующем матче «Милан» сыграет в гостях с «Пармой» 24 августа, а «Торино» днем позже примет «Аталанту».

В параллельном матче «Эмполи» и «Монца» сыграли в нулевую ничью.

Во втором туре серии А «Эмполи» встретится в гостях с «Ромой» 25 августа, а «Монца» днем ранее примет «Дженоа».