Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

17 августа, 23:50

Гол Мораты помог «Милану» вырвать ничью в матче с «Торино» в чемпионате Италии

«Милан» — «Торино».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Милан» на своем поле сыграл в результативную ничью с «Торино» в рамках 1-го тура чемпионата Италии — 2:2.

В составе «росоннери» отличились Альваро Мората и Ноа Окафор. У «Торино» гол забил Дуван Сапата. Еще один мяч защитник «Милана» Малик Тиау отправил в собственные ворота.

В следующем матче «Милан» сыграет в гостях с «Пармой» 24 августа, а «Торино» днем позже примет «Аталанту».

Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:2
Торино

В параллельном матче «Эмполи» и «Монца» сыграли в нулевую ничью.

Во втором туре серии А «Эмполи» встретится в гостях с «Ромой» 25 августа, а «Монца» днем ранее примет «Дженоа».

Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:0
Монца
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
Обсудить
Читайте также
Экс-фигурист Пеллетье стал хоккейным тренером и занимается с Макдэвидом
Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема в ярости от покупки нового игрока, стал известен новый список выставленных на продажу футболистов. Что происходит в «Спартаке»
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» в стартовом матче серии А сыграл вничью с «Дженоа»