Гол Чуквуезе принес «Милану» победу над «Удинезе» в серии А

«Милан» на своем поле одержал победу над «Удинезе» в рамках 8-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Самуэль Чуквуезе.

На 29-й минуте полузащитник «россонери» Тиджани Рейндерс получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Главный арбитр этой встречи дважды отменил голы в ворота «Милана».

Команда Паулу Фонсеки переместилась на третье место в таблице чемпионата Италии, набрав 14 очков. «Удинезе» занимает шестую строчку, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче национального первенства «Милан» сыграет в гостях с «Болоньей» 26 октября, а «Удинезе» днем ранее примет «Кальяри».