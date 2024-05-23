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Сегодня, 10:55

«Милан» уведомил Пиоли о желании расторгнуть контракт

Виктория Кравченко
Стефано Пиоли.
Фото AFP
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Руководство «Милан» уведомило главного тренера клуба Стефано Пиоли о прекращении сотрудничества в конце сезона-2023/24, сообщает Football Italia. Соглашение специалиста рассчитано до лета 2025 года.

По данным источника, тренер и руководство «Милана» обсудят детали в ближайшее время. Команда идет на втором месте турнирной таблицы серии А.

Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. В сезоне-2021/22 клуб стал победителем турнира, а Пиоли был признан лучшим тренером сезона по версии итальянской ассоциации футболистов, а также стал обладателем приза «Золотая скамья», вручаемого по итогам голосования тренеров.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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