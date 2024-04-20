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Италия

Сегодня, 04:56

«Милан» уволит Пиоли в конце сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
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Руководство «Милана» отправит в отставку главного тренера Стефано Пиоли по окончании сезона, утверждает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В ближайшие недели будут предприняты необходимые действия для досрочного расторжения контракта с итальянским специалистов.

После 32 туром «Милан» с 69 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 14 очков.

Пиоли работает с «Миланом» с октября 2019 года. В сезоне-2021/22 команда стала чемпионом страны.

Футбол
ФК Милан
Стефано Пиоли
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