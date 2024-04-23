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Италия

Сегодня, 09:57

«Милан» уволит Стефано Пиоли в конце сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Стефано Пиоли.
Фото Reuters
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в конце сезона покинет команду, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб уже находится в поисках нового главного тренера для команды.

22 апреля «Милан» проиграл «Интеру» (1:2) в матче 33-го тура серии А. Благодаря этой победе «Интер» (86 очков) досрочно стал чемпионом Италии. «Милан» отстает от соперника на 17 очков и идет вторым в турнирной таблице.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Его контракт рассчитан до 2025 года. Под руководством 58-летнего итальянца красно-черные выиграли серию А в сезоне-2021/22.

Футбол
ФК Милан
Стефано Пиоли
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