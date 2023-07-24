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Италия

Сегодня, 20:04

«Милан» в ближайшее время объявит о переходе нападающего Чуквуэзе

Виталий Косик
Корреспондент
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«Милан» в ближайшее время подпишет контракт с вингером «Вильярреала» Саму Чуквуэзе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, все документы будут готовы к подписанию 24 июля.

В скорое время 24-летний игрок в ближайшие несколько дней прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что игрок подпишет с «Миланом» 5-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Чуквуэзе сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.

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ФК Милан
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