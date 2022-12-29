Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:56

«Милан» в ближайшее время согласует новый контракт с Жиру

Иван Торопцев
Корреспондент
Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Милан» объявит о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру в ближайшие недели, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, между клубом и 36-летним французом уже есть устная договоренность о продолжении сотрудничества, сторонам осталось лишь утвердить соглашение на бумаге.

Жиру выступает за «Милан» с июля 2021 года, в сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 19 матчах за команду во всех турнирах. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Оливье Жиру
Футбол
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
Синоптики спрогнозировали от 2 градусов мороза в Москве и области 29 декабря
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Шойгу заявил, что при проведении частичной мобилизации проблемы решили оперативно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Стефан де Врей готов покинуть «Интер» в ближайшее время