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Италия

Сегодня, 10:19

«Милан» в ближайшие дни оформит трансфер полузащитника «Валенсии» Мусы

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» в ближайшее время завершит трансфер полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусы, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб заплатит за 20-летнего американца 20 миллионов евро.

На следующей неделе футболист должен будет пройти медицинское обследование для завершения сделки.

Муса выступает за «Валенсию» с 2019 года, в сезоне-2022/23 он сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.

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