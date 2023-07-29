«Милан» в ближайшие дни оформит трансфер полузащитника «Валенсии» Мусы

Сегодня, 10:19
«Милан» в ближайшее время завершит трансфер полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусы, утверждает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, итальянский клуб заплатит за 20-летнего американца 20 миллионов евро.
На следующей неделе футболист должен будет пройти медицинское обследование для завершения сделки.
Муса выступает за «Валенсию» с 2019 года, в сезоне-2022/23 он сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.