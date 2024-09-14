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Италия

14 сентября, 23:43

«Милан» разгромил «Венецию» и одержал первую победу при Фонсеке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эмерсон Роял (слева) и Тэмми Абрахам.
Фото Reuters
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«Милан» на своем поле с крупным счетом обыграл «Венецию» в матче 4-го тура итальянской серии А — 4:0.

По голу забили Тео Эрнандес (2-я минута), Маттео Габбиа (16-я), Кристиан Пулишич (пенальти, 25-я) и Тэмми Абрахам (пенальти, 29-я).

Гости завершали игру вдесятером — на 73-й минуте вторую желтую карточку получилХанс Николусси Кавилья.

«Милан» одержал первую победу в текущем сезоне. Команда Паулу Фонсеки с 5 очками поднялась на восьмое место в серии А. «Венеция» (1) замыкает турнирную таблицу.

Италия. Серия А. 4-й тур
14 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
4:0
Венеция

Футбол
ФК Венеция
ФК Милан

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