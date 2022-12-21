«Милан» встретится в агентом Беннасера в ближайшее время

«Милан» намерен сохранить в команде полузащитника Исмаэля Беннасера.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство клуба в ближайшее время встретится с агентом 25-летнего игрока Энцо Райола, двоюродным братом Мино Райолы. Стороны намерены обсудить возможное продление контракта.

Ранее сообщалось, что алжирский футболист готов подписать новое соглашение с «Миланом». Действующий контракт Беннасера с клубом рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за итальянский клуб с 2019 года.

В сезоне-2022/23 Беннасер сыграл в составе команды 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.