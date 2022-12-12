«Милан» вышел из числа претендентов на Зиеша

«Милан» отказался от полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, сообщает Calciomercato.

«Россонери» не будут подписывать футболиста в январе из-за его требований по зарплате.

Красно-черные уже во второй раз не смогли заполучить хавбека.

Ранее сообщалось, что «Милан» может арендовать 29-летнего игрока с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 9 матчей. Его контракт рассчитан до 2025 года.

14.12.2022 | Франция — Марокко