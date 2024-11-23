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Сегодня, 22:00

«Милан» и «Ювентус» не выявили победителя в матче серии А

Алина Савинова
Николо Савона и Тео Эрнандес.
Фото Reuters
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«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 13-го тура серии А — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

«Ювентус» продлил серию без поражений во всех турнирах до шести игр. Клуб из Турина с 25 очками занимает шестое место в таблице чемпионата Италии. «Милан» (19) располагается на строчку ниже. Команда не проигрывает на протяжении последних четырех встреч.

Следующий матч в серии А «зебры» проведут 1 декабря против «Лечче». «Дьяволы» днем ранее сыграют с «Эмполи».

Италия. Серия А. 13-й тур
23 нояб, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:0
Ювентус

Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
Серия А

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