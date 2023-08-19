«Милан» заинтересован в подписании Азмуна

«Милан» хочет подписать форварда «Байера» Сердара Азмуна, сообщает инсайдер Sky Флориан Плеттерберг.

По данным источника, переговоры между сторонами пока на ранней стадии, никаких договоренностей еще нет.

Ранее Sport24 сообщал, что представители «Зенита» связывались лично с Азмуном. В петербургском клубе готовы предложить футболисту зарплату около 3 миллионов евро за сезон.

28-летний иранец выступал за «Зенит» с января 2019 по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер». В минувшем сезоне нападающий провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.