Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

24 ноября, 18:51

«Милан» заинтересован в приобретении трех игроков «Челси»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Милан» стремится приобрести трех игроков «Челси» — полузащитников Кристиана Пулишича, Хакима Зиеша и Рубена Лофтус-Чика, сообщает The Sun.

Однако, по данным источника, у итальянской команды не самые лучшие отношения с командой АПЛ, так как «Милан» решил держать Тьемуэ Бакайоко на скамейке запасных из-за обязательства купить игрока, если он сыграет определенное количество игр.

24-летний Пулишич в текущем сезоне сыграл за лондоский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два результативныъ паса. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

29-летний Зиеш провел за «Челси» в этом сезоне 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

26-летний Лофтус-Чика сыграл за «синих» в сезоне-2022/23 20 матчей и отдал одну голевую передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Источник: The Sun
Кристиан Пулишич
ФК Милан
ФК Челси
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
Футболист Ондуа с российским паспортом сыграл на ЧМ-2022 за сборную Камеруна
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Интер» согласовал предварительную сумму нового контракта Шкриньяра. Стороны не могут договориться по бонусам

«Милан» готов в четыре раза увеличить зарплату Леау по новому контракту