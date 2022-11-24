«Милан» заинтересован в приобретении трех игроков «Челси»

«Милан» стремится приобрести трех игроков «Челси» — полузащитников Кристиана Пулишича, Хакима Зиеша и Рубена Лофтус-Чика, сообщает The Sun.

Однако, по данным источника, у итальянской команды не самые лучшие отношения с командой АПЛ, так как «Милан» решил держать Тьемуэ Бакайоко на скамейке запасных из-за обязательства купить игрока, если он сыграет определенное количество игр.

24-летний Пулишич в текущем сезоне сыграл за лондоский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два результативныъ паса. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

29-летний Зиеш провел за «Челси» в этом сезоне 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

26-летний Лофтус-Чика сыграл за «синих» в сезоне-2022/23 20 матчей и отдал одну голевую передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.