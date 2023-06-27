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Италия

Сегодня, 18:43

«Милану» интересен полузащитник сборной США Муса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Валенсии» и сборной США Юнус Муса может перейти в «Милан», сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, «россонери» включили 20-летнего футболиста в список интересных им игроков. «Валенсия» готова продать игрока за 20 миллионов евро. Зимой испанский клуб отказался продавать Мусу, в том числе было отклонено устное предложение от «Челси».

Полузащитник выступает за «Валенсию» с августа 2019 года, в сезоне-2022/23 он сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт футболиста действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
Сборная США по футболу
ФК Валенсия
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