Милик подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом»

Нападающий Аркадиуш Милик продолжит играть за «Ювентус» на постоянной основе, сообщается на сайте журналиста Альфредо Педуллы.

По данным источника, итальянский клуб в ближайшее время проведет встречу с «Марселем», на которой согласует все детали трансфера. Сумма выкупа польского игрока составит 7 миллионов евро. Футболистом также интересовался «Лацио», но Милик хочет играть за «Ювентус» и подпишет с командой соглашение на три года.

29-летний в минувшем сезоне выступал за туринский клуб на правах аренды. В чемпионате Италии он провел 27 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.