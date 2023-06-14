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Италия

Сегодня, 18:13

Милик заявил, что хочет остаться в «Ювентусе»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик, выступавший за «Ювентус» на правах аренды в сезоне-2022/23, заявил, что хотел бы остаться в итальянском клубе.

«Сейчас «Юве» и «Марсель» ведут переговоры, надеюсь, что стороны придут к соглашению. Я бы хотел остаться в «Ювентусе». Мне здесь хорошо, и тренер видит меня в составе», — приводит TVP Sport слова Милика.

В сезоне-2022/23 Милик забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 39 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего поляка в 10 миллионов евро.

Аркадиуш Милик
Футбол
ФК Марсель
ФК Ювентус
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