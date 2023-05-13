Милинкович-Савич недоволен своей игрой за «Лацио» в этом сезоне серии А

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич после матча с «Лечче» (2:2) заявил, что критика болельщиков в его адрес ожидаема.

«Критика в мой адрес? Честно говоря, я был немного подавлен. Я понимаю, что не оправдал ожидания фанатов. Впереди у нас осталось три матча, мы должны подойти к ним с высоко поднятой головой. Я в команде 8 лет, поэтому могу лишь поблагодарить фанатов за поддержку», — цитирует Милинковича-Савича Calciomercato.

В активе 26-летнего серба 7 голов и 8 ассистов в нынешнем розыгрыше серии А.