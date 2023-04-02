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Италия

Сегодня, 17:44

Милинкович-Савич побил рекорд Пандева и стал самым результативным иностранцем в истории «Лацио»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Милинкович-Савич.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич забил гол в матче 28-го тура чемпионата Италии против «Монцы».

Этот мяч стал для него 65-м за римскую команду во всех турнирах.

Как сообщает Opta, Милинкович-Савич стал самым результативным иностранцем в истории «Лацио». Он побил рекорд бывшего нападающего команды Горана Пандева, у которого 64 гола за все время выступлений за клуб.

Милинкович-Савич перешел в «Лацио» в августе 2015 года. Матч против «Монцы» стал для 28-летнего серба 331-м за итальянскую команду.

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