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Италия

Сегодня, 08:48

Милинкович-Савич заявил, что намерен поднять «Лацио» как можно выше

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич поделился своими впечатлениями от победного матча с «Ювентусом» (2:1).

«Был сложный период для меня, начавшийся после чемпионата мира. Но я забил «Монце», забил и сегодня. Я хочу поднять «Лацио» как можно выше, мы вторые, и я надеюсь, там и останемся, — цитирует слова Милинковича-Савича cittaceleste.it.

В следующем туре «Лацио» сыграет на выезде со «Специей».

«Лацио» прервал трехматчевую победную серию «Ювентуса» и занимает второе место в серии А (58 очков). «Ювентус» находится на седьмой строчке (44).

ФК Лацио
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