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Италия

24 ноября, 09:50

Милинковичу-Савичу интересен переход в «Арсенал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич склоняется к переходу в «Арсенал», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, сербского хавбека привлекает лидерство «канониров» в чемпионате Англии. Также сообщалось об интересе к сербу со стороны «Ювентуса».

Действующий контракт Милинковича-Савича с «орлами» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Милинкович-Савич был вызван в сборную Сербии на чемпионат мира-2022 в Катаре. Сербы встретятся в группе G с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Первый матч команды пройдет сегодня, 24 ноября против пентакампеонов (22.00 мск).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лацио
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