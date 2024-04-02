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Италия

2 апреля, 12:20

Миранчук борется за путевку в Суперкубок Италии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Завтра, 3 апреля, «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, проведет первый полуфинальный матч Кубка Италии — в гостях с «Фиорентиной». Ответная игра пройдет в Бергамо 24 апреля.

В случае выхода в финал любой клуб получит право сыграть в мини-турнире четырех, который определит обладателя Суперкубка Италии.

Эти соревнования состоятся в январе 2025 года в Саудовской Аравии. В одном полуфинале обладатель скудетто-2024 («Интер») сыграет против финалиста Кубка Италии. В другом встретятся вторая команда серии А (ей, видимо, окажется «Милан») и обладатель Кубка-2024.

Вторую пару полуфиналистов Кубка Италии-2023/24 составляют «Ювентус» и «Лацио», которые проведут первый матч сегодня в Турине.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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