Миранчук был заменен во втором тайме матча «Торино» против «Наполи»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вернулся в состав команды после травмы, выйдя на поле с первых минут в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

Россиянин провел на поле 69 минут и был заменен в середине второго тайма. Он не смог отметиться результативными действиями.

Миранчук покинул поле при счете 3:1 в пользу «Наполи».

«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа в начале августа нынешнего года.