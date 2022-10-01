Миранчук был заменен во втором тайме матча «Торино» против «Наполи»

1 октября, 17:34
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вернулся в состав команды после травмы, выйдя на поле с первых минут в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Наполи».
Россиянин провел на поле 69 минут и был заменен в середине второго тайма. Он не смог отметиться результативными действиями.
Миранчук покинул поле при счете 3:1 в пользу «Наполи».
«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа в начале августа нынешнего года.
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Основные источники исследования