Миранчук хочет вернуться в «Торино»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, футболист хочет вернуться в «Торино», где выступал в аренде в прошлом сезоне.

В этом сезоне он пока не выходил на поле в составе «Аталанты».

27-летний россиянин в прошлом сезоне отметился за «Торино» 4 голами и 5 ассистами в серии А.