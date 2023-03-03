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Италия

Сегодня, 15:05

Миранчук и Кварацхелия попали в список номинантов на звание лучшего игрока февраля в серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Компания EA Sports совместно с серией А представили имена номинатов на звание «Игрок месяца» в феврале в чемпионате Италии по футболу.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия попали в список номинантов. Также на награды претендуют защитник «Лечче» Федерико Баскиротто, полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария и форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

27-летний Миранчук в феврале сыграл за «Торинов» в серии А 4 матча и отдал одну голевую передачу. На счету Кварацхелии 4 матча в составе «Наполи», 3 гола и одна результативная передача.

Голосование за лучшего игрока месяца в серии А проводится вместе с футбольным симулятором FIFA 23 от EA Sports. Проголосовать можно по ссылке.

Алексей Миранчук
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Торино
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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