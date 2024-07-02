Источник: Миранчук не входит в планы «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летний россиянин не входит в планы бергамасков и может покинуть клуб этим летом. Ранее сообщалось, что Миранчук может продолжить карьеру в МЛС.

В сезоне-2023/24 Миранчук провел за итальянский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с «Аталантой» полузащитник стал обладателем Лиги Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.