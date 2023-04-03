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Италия

Сегодня, 14:08

Миранчук может сыграть за «Торино» в матче с «Сассуоло»

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос «СЭ» о возможном участии российского полузащитника Алексея Миранчука в матче 28-го тура серии А против «Сассуоло».

«Миранчук готовится вместе с командой к предстоящему матчу с «Сассуоло», который пройдет сегодня вечером», — заявили «СЭ» в клубе.

Футболист получил травму перед началом сбора национальной команды России в Новогорске. Из-за повреждения он не смог присоединиться к сборной и пропустил товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за «быков» 22 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Матч «Сассуоло» — «Торино» пройдет сегодня, 3 апреля, начало — 21.45 мск.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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