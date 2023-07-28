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Италия

Сегодня, 17:37

Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на товарищеский матч с «Борнмутом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не примет участие в товарищеском матче против «Борнмута».

27-летний россинянин не попал в заявку бергамасков, которая опубликована в официальном Twitter аккаунте клуба. Игра пройдет 29 июля.

Миранчук в межсезонье вернулся в «Аталанту» после годичной аренды в «Торино». Полузащитник провел за туринский клуб 31 матч, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Миранчук может стать резервистом «Аталанты» в новом сезоне, если не найдет себе новый клуб в летнее трансферное окно.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Борнмут
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