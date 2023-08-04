Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на товарищеский матч с «Унионом»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не примет участие в товарищеском матче против «Униона».

27-летний россиянин не попал в заявку бергамасков, которая опубликована в официальном Twitter-аккаунте клуба. Игра пройдет в Берлине 5 августа.

Ранее Миранчук уже пропустил товарищеские матчи команды против «Про Сесто» (3:0), «Борнмута» (3:1), «Варчелли» (6:0) и «Локарно» (10:0).

Ранее сообщалось, что россиянин может стать резервистом «Аталанты» в новом сезоне, если не найдет себе новый клуб в летнее трансферное окно.