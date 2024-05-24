Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что футболист не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию.

«Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно. Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезет ли кубок? Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», — приводит слова Шпинева ТАСС.

В прошедшем розыгрыше Лиги Европы Миранчук сыграл в 10 матчах, отдав 4 голевые передачи. Итальянский клуб выиграл турнир, победив в финале «Байер» (3:0). Алексей провел встречу на скамейке запасных.

Контракт россиянина с «Аталантой» истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось, что представители полузащитника этим летом проведут переговоры с клубом о будущем игрока.