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Сегодня, 11:14

Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию

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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что футболист не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию.

«Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно. Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезет ли кубок? Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», — приводит слова Шпинева ТАСС.

В прошедшем розыгрыше Лиги Европы Миранчук сыграл в 10 матчах, отдав 4 голевые передачи. Итальянский клуб выиграл турнир, победив в финале «Байер» (3:0). Алексей провел встречу на скамейке запасных.

Контракт россиянина с «Аталантой» истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось, что представители полузащитника этим летом проведут переговоры с клубом о будущем игрока.

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
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