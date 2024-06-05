Миранчук оценил свою игру за «Аталанту» в прошедшем сезоне

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос, можно ли считать прошедший сезон лучшим для него в итальянском клубе.

«По результативности, если брать в целом с еврокубками, то, наверное, по цифрам — да, лучший. Что касается внутреннего чемпионата, то не самый. По внутренним ощущениям чувствовал себя хорошо, проблем нет никаких», — приводит слова Миранчука пресс-служба РФС.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Миранчук выступает за итальянский клуб с 2020 года.

Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.