Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:26

Миранчук оценил свою игру за «Аталанту» в прошедшем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос, можно ли считать прошедший сезон лучшим для него в итальянском клубе.

«По результативности, если брать в целом с еврокубками, то, наверное, по цифрам — да, лучший. Что касается внутреннего чемпионата, то не самый. По внутренним ощущениям чувствовал себя хорошо, проблем нет никаких», — приводит слова Миранчука пресс-служба РФС.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Миранчук выступает за итальянский клуб с 2020 года.

Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: РФС
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
0
Читайте также
Жена Шумахера продает имущество и активы семьи ради лечения мужа
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: «Аталанта» и сезон-2023/24
Миранчук назвал победу в Лиге Европы главным трофеем в карьере
Источник: Алексей Миранчук может перейти в «Болонью»
«РБ Спорт»: будущее Алексея Миранчука определится этим летом
Миранчук проводит лучший сезон в «Аталанте». Вся команда в отличном состоянии и готова дать бой «Байеру»
Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» оформить пропуск в Лигу чемпионов
Миранчук и атака «Аталанты» увязли в туринском бетоне. Но победа в Кубке Италии не гарантирует Аллегри сохранение работы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Раффаэле Палладино стал новым главным тренером «Фиорентины»