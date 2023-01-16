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Италия

Сегодня, 12:32

Миранчук получил в Италии унизительные оценки за матч со «Специей»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Игра полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, замененного на 67-й минуте матча 18-го тура серии А со «Специей» (0:1), признана итальянскими СМИ провальной. La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили нашему легионеру низкие оценки — от каждого издания хавбек получил по 4,5.

Комментарии газет полны сарказма. La Gazzetta dello Sport: «Один ударчик от линии штрафной и сплошные прогулки по полю». Tuttosport: «В пропорции таланта и самоотдачи стал худшим игроком гранатовых. Когда он не попадает в ритм матча, то вызывает раздражение из-за того количества ошибок, которые совершает».

Помимо Миранчука такой же балл от La Gazzetta dello Sport получил Радонич, который как раз заменил россиянина. Tuttosport оказалась строже к «Торино»: 4,5 от нее достались не только балканцу и Алексею, но еще Синго, Войводе и главному тренеру Юричу.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Специя
ФК Торино
серия А
3
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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