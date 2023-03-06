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Италия

Сегодня, 21:51

Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Болоньей»

Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник Антон Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на домашний матч 25-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».

У гостей с первых минут на поле появится полузащитник Никола Моро. Хорват выступает за «Болонью» на правах аренды из «Динамо».

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Джиджи, Буонджорно, Родригес, Синго, Илич, Линетти, Карамо, Миранчук, Санабрия.

«Болонья»: Скорупски, Пош, Соса, Лукуми, Камбьясо, Моро, Фергюсон, Схаутен, Орсолини, Сориано, Барроу.

Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты», в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 голевых передачи в 20 матчах за туринцев, а также попал в список номинантов на звание лучшего игрока серии А в феврале. В понедельник, 6 марта он попал в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

Матч «Торино» — «Болонья» состоится сегодня, 6 марта и начнется в 22.45 (мск).

Италия. Серия А. 25-й тур
06 мар, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Болонья

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Болонья
ФК Торино
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