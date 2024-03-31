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Италия

Сегодня, 13:35

Миранчук признан лучшим игроком матча «Наполи» — «Аталанта»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук забивает гол «Наполи».
Фото Reuters
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В субботу, 30 марта, «Аталанта» разгромила в гостях «Наполи» (3:0) в 30-м туре серии А. Грузинский легионер хозяев Хвича Кварацхелия наблюдал за игрой с трибуны из-за травмы, россиянин Алексей Миранчук провел полный матч в составе клуба из Бергамо.

Наш полузащитник забил, сделал голевую передачу на Скамакку, еще один его удар пришелся в штангу. Кроме того, на нем заработал желтую карточку капитан неаполитанцев Ди Лоренцо.

Итальянские СМИ признали Алексея лучшим футболистом встречи.

La Gazzetta dello Sport — 7,5: «Принято считать, что он выходит на поле и покидает его незаметно, но и в этот раз собрал солидный урожай. В его активе удар в штангу (с правой ноги), гол и результативный пас. Явно находится в хорошей форме: набрал «1+4» в трех последних матчах, когда выходил в стартовом составе».

Corriere dello Sport — 7,5: «Ударно начал, попав в штангу, и продолжил в том же духе. Забил, отдал передачу на Скамакку , когда тот сделал счет 2:0. Что еще надо?»

Tuttosport — 7,0: «Лучший на поле. Открыл счет и отдал голевую передачу на Скамакку».

Следующий матч «Аталанта» проведет 3 апреля в гостях с «Фиорентиной». Это будет первая полуфинальная игра Кубка Италии.

&laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo; (0:3). Алексей Миранчук открывает счет. Хвича на трибуне, Миранчук в огне! Гол и пас российского легионера помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Наполи
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