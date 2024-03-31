Миранчук признан лучшим игроком матча «Наполи» — «Аталанта»

В субботу, 30 марта, «Аталанта» разгромила в гостях «Наполи» (3:0) в 30-м туре серии А. Грузинский легионер хозяев Хвича Кварацхелия наблюдал за игрой с трибуны из-за травмы, россиянин Алексей Миранчук провел полный матч в составе клуба из Бергамо.

Наш полузащитник забил, сделал голевую передачу на Скамакку, еще один его удар пришелся в штангу. Кроме того, на нем заработал желтую карточку капитан неаполитанцев Ди Лоренцо.

Итальянские СМИ признали Алексея лучшим футболистом встречи.

La Gazzetta dello Sport — 7,5: «Принято считать, что он выходит на поле и покидает его незаметно, но и в этот раз собрал солидный урожай. В его активе удар в штангу (с правой ноги), гол и результативный пас. Явно находится в хорошей форме: набрал «1+4» в трех последних матчах, когда выходил в стартовом составе».

Corriere dello Sport — 7,5: «Ударно начал, попав в штангу, и продолжил в том же духе. Забил, отдал передачу на Скамакку , когда тот сделал счет 2:0. Что еще надо?»

Tuttosport — 7,0: «Лучший на поле. Открыл счет и отдал голевую передачу на Скамакку».

Следующий матч «Аталанта» проведет 3 апреля в гостях с «Фиорентиной». Это будет первая полуфинальная игра Кубка Италии.