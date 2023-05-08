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Италия

Сегодня, 15:10

Миранчук признан одним из лучших в матче с «Монцей»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук в матче против «Монцы».
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел за «Торино» 76 минут в матче 34-го тура серии А против «Монцы».

Игра завершилась со счетом 1:1. Судейство в нем оказалось несчастливым для «Торино». На 39-й минуте ВАР справедливо отменил гол Миранчука, а в конце встречи главный арбитр дважды ошибочно не поставил пенальти в ворота «Монцы».

La Gazzetta dello Sport поставила Миранчуку самую высокую оценку среди игроков «Торино» наряду с автором гола Санабрией. Оба получили по 7.0.

Вот комментарий к оценке: «Как обычно, проявил активность в зоне правого атакующего полузащитника. Создавал остроту за счет умных передач, сам стремился наносить удары по воротам. Успел проявить себе и в роли центрального полузащитника».

Corriere dello Sport и Tuttosport поставили россиянину 6.5. Комментарий Tuttosport: «Без всяких сомнений, он всегда артистичен. Но все-таки иной раз хорошо бы вкладывать силу и ярость в удар, а не пытаться все время исполнять его «на технику».

«Торино» находится на 10-м месте в турнирной таблице. В следующем туре 14 мая команда Миранчука сыграет в гостях с «Вероной», которая ведет отчаянную борьбу за право остаться в серии А. Эту команду возглавляет экс-защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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