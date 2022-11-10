Миранчук о победе «Торино» над «Сампдорией»: «Важно, что я провел на поле весь матч, чувствую себя комфортно»

10 ноября, 10:40
Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Сампдорией» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.
«Мы рады, что победили и набрали важные три очка. Что я могу сказать о своей игре? Для меня важно, что я провел на поле весь матч, в таких случаях я чувствую себя комфортно. Рад за Влашича и Радоньича, мне комфортно находиться с ними на поле.
Последний матч в году будет против «Ромы», это важная игра, к тому же нет времени на восстановление. Что буду делать во время паузы в сезоне? Хотелось бы побывать в Москве. Не был дома уже год, скучаю по семье. Мама пишет мне после каждого матча», — сказал в интервью клубной пресс-службе Миранчук.
«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками в 14 матчах.
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Основные источники исследования