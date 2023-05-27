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Миранчук — о сезоне в «Торино»: «Счастлив во всех смыслах»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Специей» (4:0) в матче 37-го тура серии А.

— Теперь вы возвращаетесь к игре на домашнем стадионе после большой проделанной командой работы. Ты ожидал такой конечный итог?

— Как я слышал, мы здесь очень давно не выигрывали (на стадионе «Специи»). Мы пришли сюда, чтобы побеждать. Провели хорошую игру. Впервые нам удалось забить четыре. Я счастлив, — сказал Миранчук клубному тв «Торино».

— Возможно, была разница между таймами. В первом мы немного больше «страдали». Во втором же уже управляли игрой. В чем была разница между таймами по твоему мнению?

— Это нормально, когда в первом тайме все так происходит. Все бьются, борьба один в один, плюс жарко. Во втором тайме мы хорошо себя проявили. В итоге забили четыре.

— Через неделю последний тур серии А, будет игра против «Интера». Насколько важно закончить этот путь на нашем стадионе?

— Мы должны показывать свой максимум, играть так, как делаем это. Ничего особенного. Мы сильны и играем в футбол. Мы должны выиграть, делать все как обычно.

— Как ты оценишь свой первый сезон в футболке «Торино»?

— Я счастлив. Не только для меня, но и для всех футболистов, когда они играют, являются частью этой игры, это всегда радостно. Счастлив во всех смыслах.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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