Миранчук пропустил тренировку «Аталанты» из-за болей в пояснице

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в субботу, 15 июля, пропустил тренировку команды.

Как сообщается на сайте клуба, 27-летний футболист не смог принять участие в дневном занятии из-за болей в пояснице.

Сборы «Аталанты» проходят в Клузоне с 14 по 22 июля. За это время бергамаски проведут два тренировочных матча с местными любительскими командами и поединок со швейцарским «Локарно».

Миранчук в прошедшем сезоне на правах аренды сыграл за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.