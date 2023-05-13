Миранчук пропустит ближайший матч «Торино» в серии А из-за перелома мизинца

Сегодня, 17:50
Главный тренер «Торина» Иван Юрич сообщил, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сломал мизинец и пропустит матч 35-го тура серии А против «Вероны».
«Мы потеряли Миранчука, потому что он сломал мизинец на ноге в матче с «Монцей». Его не будет в игре с «Вероной». Я надеюсь, что он будет готов к следующему матчу», — приводит слова Юрича Pazzi di Fanta.
Матч 35-го тура пройдет в Вероне в воскресенье, 14 мая. Начало — в 13.30 по московскому времени.
В нынешнем сезоне Миранчук забил 4 гола и отдал 7 голевых передач в 26 играх за «Торино» в серии А.