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Сегодня, 17:50

Миранчук пропустит ближайший матч «Торино» в серии А из-за перелома мизинца

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Торина» Иван Юрич сообщил, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сломал мизинец и пропустит матч 35-го тура серии А против «Вероны».

«Мы потеряли Миранчука, потому что он сломал мизинец на ноге в матче с «Монцей». Его не будет в игре с «Вероной». Я надеюсь, что он будет готов к следующему матчу», — приводит слова Юрича Pazzi di Fanta.

Матч 35-го тура пройдет в Вероне в воскресенье, 14 мая. Начало — в 13.30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Миранчук забил 4 гола и отдал 7 голевых передач в 26 играх за «Торино» в серии А.

Алексей Миранчук
Иван Юрич
Футбол
ФК Торино
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