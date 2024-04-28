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Италия

Сегодня, 21:12

Миранчук провел апрель без результативных действий

Алина Савинова
Алексей Миранчук.
Фото Reuters
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не отметился результативными действиями за команду в апреле.

В этом месяце 28-летний россиянин принял участие в шести матчах. При этом он трижды попадал в стартовый состав клуба из Бергамо. В игре 34-го тура серии А, которая прошла 28 апреля, Миранчук провел на поле 73 минуты и отдал одну передачу под удар.

Всего в текущем сезоне на счету футболиста 33 матча за «Аталанту» во всех турнирах, 4 гола и 11 результативных передач. Россиянин выступает в чемпионате Италии с 2020 года.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
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