Миранчук провел апрель без результативных действий

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не отметился результативными действиями за команду в апреле.

В этом месяце 28-летний россиянин принял участие в шести матчах. При этом он трижды попадал в стартовый состав клуба из Бергамо. В игре 34-го тура серии А, которая прошла 28 апреля, Миранчук провел на поле 73 минуты и отдал одну передачу под удар.

Всего в текущем сезоне на счету футболиста 33 матча за «Аталанту» во всех турнирах, 4 гола и 11 результативных передач. Россиянин выступает в чемпионате Италии с 2020 года.