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Миранчук: «Малиновский был первым, кто помог мне адаптироваться в Бергамо и влиться в коллектив»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, какой могла бы получиться встреча с его бывшим партнером по «Аталанте» украинским полузащитником Русланом Малиновским.

— Как ты думаешь, если бы вы сейчас увиделись с Русланом Малиновским, какой получилась бы встреча? Было бы рукопожатие, какое-то общение с украинским полузащитником?

— Сейчас — не знаю. Надо придумывать в голове, что могло бы случиться... Тяжело это сделать. Все прекрасно понимаю. Но, когда я приходил в «Аталанту» и не знал ни языка, ни всего остального, Руслан был первым человеком, который помог мне адаптироваться и влиться в коллектив. Я очень ему благодарен. Не хочу затрагивать другие темы, но если даже представить ситуацию, что мы бы сейчас увиделись и не пообщались, не пожали друг другу руку, то моя благодарность ему не стала бы меньше.

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. «Хорошо, что попали на Майами! Играя против Месси, наслаждаюсь». Эксклюзив с Алексеем Миранчуком

Алексей Миранчук
Руслан Малиновский
ФК Аталанта
ФК Атланта Юнайтед

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