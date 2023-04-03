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Италия

Сегодня, 18:38

Миранчук включен в заявку «Торино» на матч против «Сассуоло»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торино» в рамках 28-го тура чемпионата Италии проведет матч против «Сассуоло».

Российский полузащитник «быков» Алексей Миранчук попал в заявку на эту встречу.

Ранее «СЭ» сообщал, что Миранчук может сыграть за «Торино» в матче с «Сассуоло».

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за итальянскую команду 22 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Футболист получил травму перед началом сбора национальной команды России в Новогорске. Из-за повреждения он не смог присоединиться к сборной и пропустил товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Матч «Сассуоло» — «Торино» пройдет сегодня, 3 апреля, начало — 21.45 мск.

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