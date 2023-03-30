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Италия

Сегодня, 21:16

Миранчук возобновил тренировки с «Торино»

Виталий Косик
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Торино» и сборной России по футболу Алексей Миранчук вернулся к тренировкам с итальянской командой, сообщает пресс-служба «быков».

Сообщается, что россиянин тренируется по индивидуальной программе. Ранее «СЭ» рассказали, сыграет ли Миранчук в матче с «Сассуоло».

Футболист получил травму перед началом сбора национальной команды России в Новогорске. Из-за повреждения он не смог присоединиться к сборной и пропустил товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за «Торино» 22 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
серия А
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