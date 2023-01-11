Миранчук выйдет в старте «Торино» на матч Кубка Италии с «Миланом»

Стал известен стартовый состав «Торино» на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Милана». Об этом сообщается в соцсетях клуба из Турина.

С первых минут в основе «Торино» выйдет российский полузащитник Алексей Миранчук.

Стартовый состав «Торино»: Милинкович-Савич — Схюрс, Джиджи, Буонджорно, Синго, Родригес — Риччи, Лукич, Миранчук, Влашич — Санабрия.

Встреча «Милан» — «Торино» начнется в 23.00 по московскому времени 11 января.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук принял участие в 11 матчах за «быков» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.