Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч Кубка Италии с «Фиорентиной»

Стал известен стартовый состав «Торино» на матч 1/4 финала Кубка Италии против «Фиорентины».

Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут встречи.

Стартовый состав «Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Линетты, Войвода, Риччи, Родригез, Синго, Влашич, Миранчук, Санабрия.

Матч состоится сегодня, 1 февраля, начало — 20.00 мск.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук принял участие в 15 матчах за «быков» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.