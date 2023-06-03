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Италия

Сегодня, 18:32

Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Интером»

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Стали известны стартовые составы «Торино» и «Интера» на матч 38-го тура серии А, сообщают пресс-службы команд 3 июня. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет с первых минут в составе «Торино».

Стартовый состав «Торино»: В. Милинкович-Савич — Гравильон, Схюрс, Буонджорно — Родригес, Илич, Риччи, Синго — Влашич, Миранчук, Санабрия.

Стартовый состав «Интера»: Ханданович — де Врей, Дармиан, Бастони — Гозенс, Чалханоглу, Брозович, Гальярдини, Дюмфрис — Лукаку, Мартинес.

«Торино» занимает девятое место с 53 очками в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» — третий с 69 баллами.

Италия. Серия А. 38-й тур
03 июн, 19:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Интер
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
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