Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч со «Специей»

Стал известен стартовый состав «Торино» на матч 18-го тура чемпионата Италии против «Специи».

Стартовый состав «Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Джиджи, Войвода, Риччи, Лукич, Синго, Влашич, Миранчук, Санабрия.

Матч «Торино» — «Специя» пройдет сегодня, 15 января. Начало встречи — 17.00 мск.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук принял участие в 11 матчах за «быков» в серии А, забил три гола и отдал две результативные передачи.