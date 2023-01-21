Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» в матче с «Фиорентиной»

«Торино» в рамках 19-го тура чемпионата Италии в гостях сыграет против «Фиорентины». Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Сапонара, Данкан, Амрабат, Иконе, Куаме.

«Торино»: Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Джиджи, Буонджорно, Войвода, Риччи, Адопо, Миранчук, Влашич, Сек.

В нынешнем сезоне серии А 27-летний хавбек провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.