Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» в матче с «Фиорентиной»

Сегодня, 21:52
«Торино» в рамках 19-го тура чемпионата Италии в гостях сыграет против «Фиорентины». Стали известны составы команд на эту встречу.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.
«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Сапонара, Данкан, Амрабат, Иконе, Куаме.
«Торино»: Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Джиджи, Буонджорно, Войвода, Риччи, Адопо, Миранчук, Влашич, Сек.
В нынешнем сезоне серии А 27-летний хавбек провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования